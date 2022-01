Het verleden zal nooit verdwijnen

In 2008 publiceerde Wytske Versteeg (1983) haar eerste boek. Kort na het verschijnen stort ze zodanig in ‘dat het me niet meer lukte om de stukjes bij elkaar te rapen’. Twee aanrandingen duwen haar terug in een verleden van jarenlang misbruik. Het is zowel geestelijk als fysiek niet langer mogelijk haar herinneringen te negeren. Vanaf 2012 publiceert ze vier succesvolle romans, maar ondertussen werkt ze aan het in 2020 verschenen autobiografische non-fictieboek Verdwijnpunt. Het is een verdrietige zoektocht naar de taal om haar ervaringen inzichtelijk en invoelbaar te maken. Hoe verwoord je iets waarvoor eigenlijk geen woorden zijn? Op analytische wijze ontleedt ze begrippen als ‘trauma’ en ‘ervaren’. In het notenapparaat zijn onder andere de namen van verschillende filosofen, schrijvers en dichters terug te vinden. Het kan de indruk wekken dat haar boek een wetenschappelijk essay is, maar dat is het allerminst. De afstandelijkheid blijkt nodig om dichter bij haar eigen gevoelens en gedachten te komen. Het is dus veel eerder een zeer intiem boek. Kwetsbaar en ontroerend.