Tempeltheologie in optima forma

Het is een bekende metafoor: de tempel als beeld van de reis naar de hemel. De oude tempel van Mozes, de tabernakel en zijn opvolger, gebouwd door Salomo, weerspiegelen in bouw en aankleding de reis. De tempel wordt daarmee op aarde de as van de wereld, waar God en mens elkaar ontmoeten en waar verleden en toekomst samenvallen. De tempel versoberde, werd in Christus vervuld en zal er in de toekomst niet anders zijn dan in de mensen van de tempel. De schrijver ziet weinig in een fysieke wederkomst, want de nieuwe schepping is in Christus werkelijkheid geworden. De visioenen van een nieuwe schepping zijn dus geen toekomstbeelden, maar zijn hier en nu. De schrijver weet enthousiast zijn visie weer te geven. Hij gebruikt wel vele en lange ci..

