Waarom de stad Amsterdam een optelsom van vergissingen is

Wethouder Carolien Gehrels van Kunst en Cultuur gaf in 2006 het officiële startsein voor de sloop van de Sandbergvleugel van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Met een steen gooide zij een raam van de vleugel van het museum in.Â

‘De afbraak van Amsterdam gaat onverminderd door’, schrijven de historici Wouter van Elburg en Hanneke Ronnes verbaasd en verbouwereerd in de inleiding van het boek. Immers, op de grootschalige sloop is veel verzet gekomen. En spijt over dat wat verloren is gegaan, is er ook volop. De stad is ‘een optelsom van vergissingen’, gaf oud-wethouder Han Lammers, die medeverantwoordelijk was voor de stadsvernieuwing in de jaren zeventig, toe.

Is het dan onwil om met de bestaande panden aan de slag te gaan? Of onhandigheid als er ‘per ongeluk’ een belangwekkend interieur wordt gesloopt? Of gaat het sluipenderwijs, en is het gewoon minder zichtbaar dan enkele decennia geleden, en roept het daarom geen verzet op?

En toch gaat er opnieuw v..

