Niemand wil geassocieerd worden met Adolf Hitler, maar Mussolini is in Italië geen taboe, vreemd genoeg

Naar Adolf Hitler zal geen product of mens genoemd worden. Benito Mussolini is echter in Italië bepaald geen taboe. Zijn achterkleinzoon voetbalt verdienstelijk, zijn kleindochters zitten in de politiek. Maar de stamvader was veel fouter dan wordt gedacht, stelt biograaf Hans Woller.

Sociale media en YouTube verwijderen het keer op keer, maar telkens duikt het bericht weer op, vaak verpakt in hitsige video’s met ronkende voice-overs: Donald Trump, in 2020 niet herkozen als president van de Verenigde Staten, zou een neef zijn van de Italiaanse dictator Benito Mussolini (1883-1945). De onzin komt uit de QAnon-koker. Michael Protzman in Dallas, een van de mensen achter die groep complotdenkers, zette het nieuws in januari online. Samen met Abraham Lincoln, John F. Kennedy en de in rechtse kring geliefde generaal George S. Patton, die met zijn legers in de winter van 1944-45 nazi-Duitsland in trok, zou Trump ook afstammen van Jezus. Protzman baseerde dat allemaal op zijn toepassing van gematria, een aan kabbalistische nu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .