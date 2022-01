Actuele invalshoeken in thriller van David Lagercrantz

En in het nieuwe boek van David Lagercrantz zoekt de jonge inspecteur Micaela Vargas de samenwerking met een professor om een merkwaardige moord op te lossen. De vermoorde is een gevluchte Syriër, die in Zweden asiel heeft gekregen. Hij klust bij als scheidsrechter en na een wedstrijd wordt hij dood in een bos gevonden. De politie pakt een dronken heethoofd op, maar Micaela denkt er anders over. Samen met professor Rekke duikt zij in het verleden van de vermoorde man, die heel anders blijkt te zijn dan iedereen dacht. Lagercrantz heeft eerder de Millenniumserie voortgezet nadat de oorspronkelijke auteur, Stieg Larsson, was overleden. Met Obscuritas keert Lagercrantz terug naar een eigen serie – het duo Vargas-Rekke moet minstens..

