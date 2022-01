Liefde en geweld in Zuid-Afrika. Deze boeken laten je niet los

In het prachtige Zuid-Afrika is de geschiedenis een valse kettinghond die vroeg of laat gaat grommen.

Soms schrijft iemand na een rijk schrijversleven ineens een levenswerk waarin alle draden bij elkaar komen: het oerboek, het magnum opus. Van Niekerk, die sinds 2004 in Nederland woont, weet misschien al meteen dat dat boek over haar leven er moet komen, als op 15 augustus 2015 op het Zuid-Afrikaanse platteland, in de Oostelijke Kaapprovincie, haar goede vriend Ruben en zijn 88-jarige moeder, ‘Tannie’ Hermien, worden vermoord. De daders zijn scholieren die Ruben, zachtaardige idealist, nog in de klas had. Hij gaf zijn comfort op om in het afgelegen gehucht Ida de vervallen dorpsschool weer in de benen te helpen.

Direct besluit Van Niekerk terug te keren naar het land van haar jeugd en zich te confronteren met haar levensloop en de a..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .