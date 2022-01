Het slavenschip was een drijvende hel, voor de tot slaaf gemaakten en voor de bemanning

Het Engelse parlementslid William Wilberforce (1759-1833) streed voor de afschaffing van de slavenhandel en de slavernij. In de tijd van Wilberforce werden jaarlijks duizenden Afrikanen per schip naar slavenmarkten in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied vervoerd.

Over het leven op een slavenschip zei Wilberforce in 1789: ‘Zo veel ellende samengeperst in zo weinig ruimte is meer dan het menselijk voorstellingsvermogen ooit eerder heeft kunnen bedenken.’

Het boek van Marcus Rediker, Het slavenschip, is één lange, gedetailleerde bevestiging van de woorden van Wilberforce. Rediker (1951) is universiteitshoogleraar aan de universiteit van Pittsburgh (VS). Zijn specialisme is de geschiedenis van de slavernij in de Verenigde State..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .