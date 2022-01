De rauwe werkelijkheid van de schaduwoorlog in Uruzgan

Hevige gevechten, geheime commando-operaties en een constant onbegrip vanuit Den Haag, dat is het beeld dat veteranen presenteren van de ‘opbouw-en-veiligheidsmissie’ in Uruzgan. De ondertitel zegt precies wat zij meemaakten: een rauwe werkelijkheid.

Beeld van Afghaanse soldaten die door de Nederlandse militairen werden opgeleid in Tarin Kowt in de provincie Uruzgan.

De Nederlandse missie in Uruzgan is nog niet voorbij. Niet zolang er nog tolken in gevaar zijn die daar de Nederlandse militairen hebben geholpen en niet op tijd uit Afghanistan zijn gehaald bij de overname van het land door de Taliban. En niet zolang de werkelijkheid van Uruzgan nog een dagelijkse realiteit is voor veteranen die daar hevige, soms dagenlange gevechten hebben meegemaakt.

Dat wordt wel duidelijk uit het boek Schaduwoorlog Uruzgan van Olof van Joolen en Silvan Schoonhoven. Vanaf het begin word je als lezer meegesleurd in de ervaringen van militairen die er zijn geweest, door hun intense beschrijvingen van aanvallen en aanslagen op Nederlandse patrouilles, maar ook over de ergernis over de onoverbrugbare kloof tussen..

