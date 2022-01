Ontroerende interviews over gemis

De interviewbundel Zielsverdriet van journalist Wilfred Hermans staat vol met verhalen van mensen die een gemis ervaren. De interviews zijn goudeerlijk, rauw en herkenbaar. Hoe ga je om met het gemis van een kind? Wat als je leven aan een zijden draadje hangt door acuut leverfalen? Of als je vrouw overlijdt en je achterblijft met twee kinderen? Voor de serie ‘Avondrood’ in opiniemagazine De Nieuwe Koers sprak Hermans sinds 2016 met mensen die een gemis ervaren. Twintig van die interviews zijn gebundeld in het boek Zielsverdriet. 20 verhalen van volhouders over leven met leegte.

Een gemis ervaren is een breed begrip. Het kan gaan om het missen van een dierbare die door ziekte is overleden, of uit het leven is gestapt. Het kan ook gaan over iemand die dagelijks pijn heeft, zelf doodziek wordt, of op zoek is naar liefde maar die niet vindt. In het boek staan interviews met onder anderen Paul Blokhuis, Giti Bán, Hans Alderliesten, Jannica van Barneveld en John Lapré.

De verhalen zijn stuk voor stuk herkenbaar en intens. Hermans is erin geslaagd om als het ware een foto met woorden van een moment te maken. Midden in een periode van rouw bevraagt hij mensen over soms het meest diepe verdriet wat ze meemaken. Dat is een kunst. Bij dit boek houd je het als lezer niet droog. Niet verstandig trouwens om alle interviews ac..

