Veerkracht van een bijzondere familie

Het nieuwste boek Fortuna’s kinderen van Annejet van der Zijl, waarin ze haar succesvolle Boekenweekgeschenk Leon & Juliette van 2020 verwerkte, is groots opgezet. Het verhaal begint bij Leon Herckenrath uit Monster, die in 1818 naar Charleston in Amerika emigreert om daar fortuin te maken. De economie drijft daar grotendeels op slavenhandel. Leon wordt verliefd op de 11-jarige slavin Juliette, koopt haar vrij en trouwt met haar in het geheim als ze vijftien jaar is. Het verhaal neemt een bijzondere wending als hij vanwege de strengere slavernijwetten zijn vrouw en vijf kinderen, die hij al die tijd verborgen heeft gehouden, een voor een per schip naar zijn vaderland smokkelt. Daar, op het landgoed Geerbron in Monster, ontpopt het verlegen slavenmeisje Juliette zich als een vrouw met organisatietalent, een dame van adellijke allure, bewonderd om haar schoonheid en geliefd om haar zachte karakter en gastvrijheid. Als Leon jaren later ook naar Monster komt, wordt hij burgemeester en zij burgemeestersvrouw.