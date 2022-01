‘Het IOC is de Verenigde Naties van de sport’

‘Je moet je toch niet voorstellen dat de Olympische Winterspelen volgende maand in Kazachstan zouden zijn? Die optie lag wel degelijk op tafel.’ Rolf Bos schreef een boek over ‘München ’72’, de Olympische Spelen waar elf Israëlische sporters bruut werden vermoord. De schaduw ervan reikt tot in Peking. Over drie weken beginnen in de Chinese hoofdstad de Winterspelen.

‘Het is geen toeval dat grote internationale sporttoernooien steeds vaker in omstreden landen worden gehouden. Dat soort evenementen zijn slecht voor het milieu, scheppen een infrastructuur die daarna snel verwaarloosd raakt, leveren doorgaans een enorme schuldenlast op voor de stad of het land dat ze organiseren en de veiligheid vereist regelgeving die eigenlijk bij een politiestaat hoort. Democratische landen met een mondige bevolking willen dat niet meer. En dus kom je terecht in staten als China of Qatar. Bizar; Peking heeft niets met sneeuw of ijs te maken en in Qatar kun je alleen in de winter voetballen.

De coronacrisis komt Peking bijzonder goed uit. Sporters en media moeten in hun bubbel blijven, je zult zien dat er besmettingen ..

