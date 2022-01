Mary is een uitzonderlijk goed boek, zowel fascinerend als beangstigend

De roman Mary van de Nederlandse schrijfster Anne Eekhout (1981) is zeer aangrijpend. Net als in haar drie eerder verschenen romans is Anne Eekhout in dit nieuwe werk een meesterlijke stilist. Haar zinnen zijn een genot, haar beelden en vergelijkingen zijn vrijwel altijd in de roos en het verhaal houdt de lezer in een ijzeren greep.

Deze roman bestaat uit twee verhaallijnen die qua vertelde tijd op elkaar volgen en elkaar onderbreken en van commentaar voorzien. Het zijn twee stammen die met elkaar vervlochten zijn. De eerste verhaallijn omspant de zomer van 1816, die de negentienjarige Mary Shelley in Cologny bij Genève doorbrengt. Mary’s moeder, die kort na haar geboorte stierf, was Mary Wollstonecraft, de bekende voorvechtster van vrouw..

