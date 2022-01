Sicilië is meer dan de maffia - Fik Meijer gaat in zijn nieuwe boek een vleugje horror niet uit de weg.

Wat weet een mens van Sicilië? De Etna, de maffia en de Vespers. De Vespers? Wandel mee met de ideale docent Fik Meijer door de geschiedenis van het grootste eiland in de Middellandse Zee.

Die Vespers. Het klinkt zo vreedzaam, schrijft Fik Meijer. ‘De woorden doen denken aan welluidende muziek of koorgezangen, in de vroege avond ten gehore gebracht in een mooie, oude kerk.'

Maar de Siciliaanse Vespers van Palermo, op 30 maart 1282, die verliepen heel anders. Het was tweede paasdag en een massa mensen toog naar de kerk van de Heilige Geest. Franse soldaten patrouilleerden en controleerden op wapens. Als altijd waren ze ruw en provocerend. Een van hen betastte een vrouw in de menigte op het kerkplein. Haar man stormde toe en stak de militair dood met een mes. Andere soldaten deden hetzelfde met opdringende burgers. Binnen de kortste keren lag de stad bezaaid met doden. De dagen erna werden de Franse garnizoenen in andere sted..

