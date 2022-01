Het fascinerende verhaal van een Chinese klassieker

Twaalf jaar lang werkten drie vertalers aan een Nederlandse vertaling van een grootse, achttiende-eeuwse Chinese roman. De droom van de rode kamer verhaalt over een aristocratische familie in verval en behandelt grote levensvragen.

Een beeld van de Chinese schrijver Cao Xueqin voor een museum in Nanjing dat aan hem is gewijd.

De dag dat nichtje Lin Daiyu huize Rong van de familie Jia door vrouwen binnen wordt geleid, is het moment dat de lezer van De droom van de rode kamer het achttiende-eeuwse China wordt binnen gevoerd.

Zowel huize Rong als Ning, het naastgelegen ‘huis’ van de andere tak van de familie Jia, is een ommuurd paleis met verschillende poorten. In het ene paleis woont de familie Jia van de Rong-tak met grootmoeder, haar twee zonen, hun echtgenotes en concubines, hun kinderen en kleinkinderen. Haar dochter is uitgehuwelijkt en woont daarom niet meer in dit huis. Na haar sterven komt wel het dochtertje Daiyu hier te wonen. Al deze mensen komen dagelijks bij elkaar over de vloer. Een van de vele rituelen is dat grootmoeder Jia dagelijks goedem..

