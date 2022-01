Voetbaldromen in een onveilig gezin

Hidde is een flinke jongen, maar ook kwetsbaar en met een rijke fantasie. Het boek Flinke jongen is gebaseerd op de jeugd van auteur Auke Kok, die tot nu toe alleen non-fictie schreef.

Hidde is de jongste van drie uit een gezin dat aan de buitenkant gelukkig en geslaagd is, maar van binnen diep ongelukkig en verscheurd. Een wiebelige moeder die ’s ochtends al aan de sherry zit en een vader die hard werkt, hard oordeelt en zomaar kan ontploffen. Die sfeer komt flink binnen, gevoeld en verteld vanuit de ik-figuur Hidde. Hij voelt haarscherp aan wat er allemaal niet klopt in het gezin en het huwelijk van zijn ouders en wat hij het beste kan doen om zo onzichtbaar mogelijk te zijn. Hoe kan het dat zijn vader, die op zondag met een zalvende glimlach in de kerkbanken zit, thuis zo’n schoft is? Hoe kan het dat zijn moeder zoveel bezoek ontvangt en dat er steeds allerlei spullen in huis bij komen? Grote broer Tijs heeft altijd..

