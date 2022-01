Toon Tellegen laat zien hoe ons denken ons geluk in de weg staat

Toon Tellegen behoeft tegenwoordig geen introductie meer. Zijn dierenverhalen zijn meer dan beroemd. De dieren zijn bij Tellegen niet zomaar sprookjes- of fabelfiguren, maar eigenlijk allemaal menstypen. Niet voor niets zijn alle dieren even groot. Zijn verhalen zijn een vorm van narratieve psychologie, die door veel mensen ook als zingevend wordt ervaren. Het schijnt dat er wel eens kerkdiensten belegd zijn, waarin een verhaaltje van Tellegen niet slechts als illustratie, maar als extra Schriftlezing of meditatie functioneert. De verhalen zijn dan ook zeer herkenbaar als product van onze westerse samenleving, waarin het individu heel wat aftobt.

Dat is ook zo in dit boekje over de egel. De egel heeft het moeilijk met zijn stekels. Waar zijn die dingen eigenlijk voor? Hij knipt ze een keer af, maar dan zijn het stompjes en wordt het nog erger. Toch lukt het hem ook niet om gewoon te zijn wie hij is en daar dan gelukkig mee te zijn. Hij wil anders zijn: actief en goedgehumeurd, een keer onaardig doen of opscheppen, of wat minder piekeren, maar het lukt allemaal niet. Eigenlijk weet hij ook wel dat hij, als hij een ander was, maar één ding wilde: egel zijn.

Kortom: het is nooit goed. Daar gaan eigenlijk alle verhaaltjes over, en gaan ze daarin niet over ons? Egel schrijft elke ochtend een zin die begint met het woord misschien. Eén van die zinnen is: ‘Misschien ben ik wel gelu..

