Een onbekende en onconventionele prinses

Prinses Marianne van Oranje-Nassau, de enige dochter van Koning Willem I en Wilhelmina van Pruisen, is de minst bekende prinses van het Nederlandse Koningshuis, maar misschien ook wel de meest onconventionele. In De Italiaanse prinses reconstrueert oudhistoricus en schrijfster Willemijn van Dijk het vergeten leven van deze prinses, die al van jongs af een buitenbeentje is. Tegen de achtergrond van het snel veranderende Europa beschrijft ze hoe Marianne vecht voor haar eigen idealen. In haar verantwoording schrijft Willemijn van Dijk dat deze biografie wel is geromantiseerd en dat ze zich daarbij bepaalde vrijheden heeft veroorloofd.