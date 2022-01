Op zoek naar het andere Alexandrië

Alexandrië is de naar Alexander de Grote genoemde, ruim vijf miljoen zielen tellende stad in de Nijldelta van Egypte, ten noordwesten van de hoofdstad Caïro. Dat denk je te weten.

Maar in Alexandrië. De zoektocht naar een verdwenen stad (‘Alexandria: The Quest for the Lost City’) van Edmund Richardson gaat het over een heel andere plaats. De auteur is hoogleraar klassieke talen aan de universiteit van de Engelse stad Durham.

Het levensverhaal van James Lewis (1800-1853), archeoloog en spion, speelt zich af in het huidige Afghanistan. Lewis zocht in de jaren dertig van de negentiende eeuw naar de verdwenen stad, ‘het Alexandrië onder de Bergen’. Lewis deserteerde uit het Britse leger, dat later, in de jaren veertig, in Afghanistan volledig ..

