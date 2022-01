Prinses Margaret was serieus tragisch

De televisieserie The Crown liet de Britse vorstin Elizabeth en haar zuster Margaret al zien en het dubbelportret van Andrew Morton sluit daarbij aan.

Ook als 95-jarige ontgaat de Britse vorstin Elizabeth II weinig. Corona, Glasgow, de jaarlijkse herdenkingen. Slechts vanwege rugpijn en medisch advies laat ze verstek gaan. Ze wordt er wel wat snibbig van, maar valt niet uit haar rol.

Haar zus ‘Princess Margaret, Countess of Snowdon’ (1930-2002) had een veel slechtere reputatie. Roken, drinken, mannen, een huwelijk dat niet doorging, een huwelijk dat eindigde in een scheiding, aftakeling en dood.

Het zwartwitbeeld van beide dochters van de Britse koning George VI is vooral ontstaan door de roddelpers die Margarets fouten uitvergrootte omdat de deugden van Elizabeth saai waren en slecht nieuws over haar een politiek probleem of niet gewenst bij het volk.

De waarheid was dat beide prinsessen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .