Aanzien van 2021: mooi boek over lelijk jaar

Nu al zestig jaar lang verschijnt ‘Het aanzien van’, waarin het jaar voor verschijnen wordt geboekstaafd, met beeld en tekst. De boeken worden steeds bedachtzamer, maar de jaren die worden behandeld, stemmen steeds minder vrolijk. Ook nu weer is samensteller Han van Bree de schrijver. Zijn woorden vooraf typeren doorgaans treffend het jaar dat vergleed. Ook nu weer. Op de achterkant prijken Angela Merkel, de Taliban, de Nederlandse langeafstandsloper Sifan Hassan en Peter R. de Vries. De eerste nam afscheid, de tweede greep de macht weer in Afghanistan, de derde triomfeerde bij de Olympische Spelen in Tokio en de vierde werd lafhartig vermoord.