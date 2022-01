Deze Bijbel kan wel een stootje hebben

Soms verschijnen er boeken die je vanaf de eerste bladzijde aanspreken. De Blije Baby Bijbel is er zo één: deze stevige, kartonnen uitgave vertelt met lichtheid en warmte de kern van de Bijbelse boodschap voor de allerkleinsten. En juist voor deze doelgroep is dit een aanwinst, omdat het aanbod voor hen nog niet zo groot is. In korte, rijmende teksten schemert de liefde van God op elke bladzijde door.