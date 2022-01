Een bundel om in weg te dromen

Steeds vaker wagen illustratoren van jeugdboeken zich (ook) op het schrijverspad en een aantal van hen is daarin heel succesvol. Annet Schaap en Mark Jansen zijn bekende voorbeelden. Hun zelf geschreven boeken zijn vele malen bekroond en in kwaliteit en originaliteit steken ze ver boven het maaiveld uit.

Ook het eerste prentenboek van illustrator Job van Gelder verrast. In Later wil ik klein worden weet hij zijn beeldende en speelse manier van tekenen over te zetten in creatief taalgebruik. In combinatie met de prachtige illustraties is het boek een schot in de roos.

Van Gelder bleef dicht bij het thema van de kinderboekenweek (’Worden wat je wil’) en koos daarbij voor een originele vorm en een fantasievolle aanpak. Het resultaat is een gedichtenbundel met 16 beknopte, sprankelende gedichten over alles wat een kind kan of wil worden.

De gedichten laten stuk voor stuk zien dat kinderen zich gelukkig mogen prijzen, omdat de wereld nog aan hun voeten ligt: ‘Later lijkt me best wel fijn, want je kunt dan alles worden. Dus word ik als ik ..

