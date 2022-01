Amsterdam heeft altijd veel profijt gehad van massa-immigratie, tot en met vandaag

Migranten die naar Amsterdam kwamen, waren na een of twee generaties geïntegreerd in de samenleving. De joden en moslims vormen de uitzondering.

Meer dan de helft van de Amsterdammers, 56 procent, heeft een migratieachtergrond. Zijzelf of minstens een van hun ouders zijn in het buitenland geboren. Sinds 1980 is hun aandeel in de bevolking bijna verviervoudigd. In de beeldvorming overheersen de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen, die in werkelijkheid slechts een kwart van de Amsterdamse bevolking vormen. Relatief gezien maken zij zich vaker schuldig aan drugscriminaliteit dan hun stadgenoten.

Het goede nieuws is minder bekend. De kinderen van de Turkse en Marokkaanse immigranten gaan massaal naar het hbo of de universiteit. Het aantal Marokkaanse Amsterdammers met een hoger inkomen groeit, velen verhuizen naar de betere buurten. ‘Een proces dat heel vergelijkbaar is met ..

