Schaduwleven van Jan Paul Schutten brengt het verleden dichtbij

Als iemand met de stadhouder wilde spreken, moest hij een afspraak maken met Huygens jr. Willem III speelde een beslissende rol in het rampjaar 1672 en stootte in 1688 zijn schoonvader Jacobus van de Engelse troon, waarna hij en zijn echtgenote Mary Stuart koning en koningin van Engeland werden. Huygens maakte dit mee en hield er een dagboek van bij. Het dagboek over de jaren 1688 tot 1696 is nu uitgegeven onder de titel Schaduwleven. Jan Paul Schutten, schrijver van kinderboeken over natuur, geschiedenis en wetenschap, staat als auteur vermeld. Hij heeft de dagboeknotities ingrijpend aangepast, voegde achtergrondinformatie toe en vertaalde het grootste gedeelte van de tekst in hedendaags Nederlands. Notities ‘die ons geen meerw..

