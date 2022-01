In 1969 waren er in Nederland ongeveer 28.000 katholieke vrouwen die in kloosters leefden. Ze werden religieuzen genoemd en hadden de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid afgelegd.

Een klein deel van deze religieuzen, ongeveer vijftienhonderd, legde zich toe op gebed, beschouwing (contemplatie) en bezigheden binnenshuis. Zij werden contemplatieven, slotzusters of monialen genoemd. Ze verlieten het klooster zelden. Deze zusters behoorden tot verschillende ordes, waarvan die van de ongeschoeide karmelietessen de grootste was. Zij leidden een radicaal kloosterleven, de titel van het gelijknamige boek van Brian Heffernan over de ongeschoeide karmelietessen. Heffernans hoofdvraag is welke betekenissen het radicale kloosterleven van de ongeschoeide karmelietessen had voor henzelf, hun familie, de kerk en de samenleving. Het antwoord is divers. Vast staat dat de zusters tot de verbeelding spraken en belangrijk bijdroegen ..

