Een persoonlijk en veelzijdig beeld van de jaren waarin de verloren generatie groot werd

Maar eind jaren zeventig, toen ze bijna of net volwassen waren, brak er een economische crisis uit, die tot ver in de jaren tachtig zou duren. Groeiende spanning tussen Oost en West wakkerde de angst voor een kernoorlog aan. Jan Konst (1963), hoogleraar Nederlandse literatuur aan de Freie Universität in Berlijn, vertelt in Na de revolutie hoe hij als lid van de verloren generatie volwassen werd. Konst, opgegroeid in een traditioneel katholiek gezin, bracht zijn jeugd door in Utrecht en in Baarn. Zonder rancune of weemoed beschrijft hij de weerslag van maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen op het gezin-Konst: de eerste vakantie naar Frankrijk, de pastoor die aansluiting zoekt bij de moderne tijd, het einde van Radio Veron..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .