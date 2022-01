Lina van der Wolde werkt bij Atlas van Stolk, waar meer dan een kwart miljoen afbeeldingen over de Nederlandse geschiedenis worden bewaard. Veel van die afbeeldingen gaan over hetzelfde onderwerp, maar maken een ontwikkeling door.

Een voorbeeld is de afbeelding van de Nederlandse maagd, een vrouwenfiguur die Nederland symboliseert. In haar boek De Nederlandse Maagd beschrijft Van der Wolde de ontwikkeling van de afbeelding van de Nederlandse maagd. Ze bekeek ruim zeshonderd afbeeldingen aan de hand van honderdvijftig kenmerken. Ze legt uit wat er op het beeld te zien is (een ongeoefend oog ziet veel over het hoofd, zo blijkt), interpreteert het beeld, en beschrijft de historische achtergrond ervan. Ook vergelijkt ze de beelden met elkaar. De Nederlandse maagd openbaarde zich als Kaasmeisje, Vrijheidsmaagd, Pallas Athene en Hollandse maagd. Van der Wolde concludeert dat de maagd met de tijd meebeweegt en uiteindelijk een mens van vlees en bloed en een vrou..

