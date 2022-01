Was iedereen maar leider!

Waar vind je leiders in de kerk? Recent zijn twee boeken verschenen die daarop ingaan. Het ene boek telt iets meer dan honderd bladzijden en is geschreven door Klaas Quist, gemeenteadviseur bij onder andere Kerkpunt. De titel luidt: De wenkende leider. Een pleidooi voor voorbeeldig leiderschap in de kerk. Het andere boek telt tweehonderd bladzijden en is geschreven door leiderschapscoach Rianca Evers-den Ouden en projectadviseur en voormalig voorganger Wilbert de Goei. De titel van dat boek luidt: Samensturing in de kerk. Samen op weg naar een bloeiende gemeente.

In het overzichtelijke en makkelijk leesbare boek van Quist stelt hij op de eerste bladzijde direct vast dat voor veel kerken leiderschap een lastig thema is. Dat ambtsdra..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .