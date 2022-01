Een nacht die het leven voorgoed verandert

Ronald Giphart schreef zijn debuutroman Ik ook van jou (1992) als nachtportier in een hotel. Als de gasten hun kamer opzochten, klapte de schrijver in wording zijn laptop open en werkte aan wat niet veel later een wervelende introductie in de Nederlandse letteren zou blijken.

In Gipharts nieuwe roman is het hoofdpersonage een 46-jarige Nederlandse schrijver die ’s nachts een wat vage baan in een kantoor in New York heeft. Ook deze schrijver is bereid deze eenzame baan op het meest eenzame moment van de dag te vervullen omdat hij tijd heeft voor het schrijven van een roman.

Hij is nog maar net aan zijn dienst begonnen of hij hoort gerommel en mannen die Russisch met elkaar spreken. Angst neemt beslag van hem. Hij zit ‘opgesloten’ in een ruimte zonder ramen in de kelder van het gebouw waar zijn telefoon geen ontvangst heeft, terwijl om hem heen dieven het kantoorpand leeghalen. Via mails zoekt hij contact met zijn geliefde en vraagt haar de politie in te schakelen, maar zij reageert niet op zijn noodkreten..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .