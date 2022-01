Enquist weet wat verlangen en gemis zijn

‘Het is alsof ik moet, zegt Alice, zo sterk is het. Zonder kind ben ik niets waard.’ Deze hartenkreet tegen de arts die het behandeltraject met haar doorneemt, is continu als een grondtoon aanwezig. Op de achtergrond, drijfveer zowel als last. De omslag van het boek is een touwtjespringend meisje dat we op de rug zien. Het is, in het verhaal, de muurtekening op een gebouw dat gesloopt wordt. Alice projecteert haar verlangen op dit kind, dat met de grote ronde kogel is vernietigd, en wil het alsnog redden. ‘Ik wil haar gezicht zien.’ Het symbool komt op bladzijde één mét de vernietiging tot leven, en blijft verder onvermeld boven de verhalen touwtjespringen. We volgen de componiste in haar relaties en ontwikkeling als schepper van opera e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .