Opstaan in de taal

Eind november stond in deze krant een boeiend interview met de Canadese historicus en filosoof Michael Ignatieff. Aanleiding was de publicatie van zijn nieuwste boek. Ignatieff was in 2017 aanwezig bij het Festival Oude Muziek in Utrecht en had daar een louterende ervaring. Er werden honderdvijftig psalmen gezongen door verschillende koren en ‘wat ik vond, was troost: in de woorden, de muziek en de tranen van herkenning bij de toehoorders’. Het zette hem aan tot het schrijven van het boek Troost. Als licht in donkere tijden.

Wie te maken krijgt met het verlies van een naaste, of moet leven in een uitzichtloze oorlog, of het slachtoffer is van een vorm van geweld, is op zoek naar troost, naar veerkracht en een nieuw perspectief. In onze gistende tijd vol angsten en onzekerheden zijn er steeds minder mensen die zich getroost weten door bijbelse of andere religieuze teksten. Zij zoeken hun heil steeds nadrukkelijker bij de wetenschap, bij een bepaalde ideologie of in therapieën. In de huidige pandemie zien we velen hun zekerheid zoeken in complottheorieën en anderen zich kritiekloos vastklampen aan de wetenschap. Wat kan ons opbeuren? Waar vinden we bemoediging?

Het bieden van troost gaat in alle culturen gepaard met ceremonieën waarbij voor religie, geloof of l..

