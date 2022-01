Door de chaos, op weg naar het kantelpunt

De chaos waarin we nu verkeren is tijdelijk. We zijn op weg naar een ander type economie en samenleving, volgens transitiedeskundige Jan Rotmans. We kunnen beter de chaos omarmen dan ons er vruchteloos tegen verzetten.

Jan Rotmans is een hele grote op zijn vakgebied: de transitiekunde, de leer van de verandering op weg naar een duurzame samenleving. Zijn faam reikt tot ver buiten Nederland. Als geen ander is Rotmans zich van die positie bewust. Zijn gedrevenheid maakt hem soms tot een hinderlijk figuur. Zo kreeg hij de bijnaam ‘activistische professor’, die op een bijeenkomst van CEO’s van multinationals hun ondergang aankondigt. Dagblad De Telegraaf bestempelde hem onlangs als ‘de groene bangmaker’. Recent nog ging hij er met gestrekt been in tijdens een debat met Jaap Tielbeke, auteur van Een beter milieu begint niet bij jezelf.

Die betweterige houding geeft Rotmans een onaangename trek. Dat is best jammer, want hij heeft veel zinnigs ..

