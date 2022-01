Zijn we terug bij de ‘Weimartoestanden’ van het interbellum?

Een van de gevaarlijkste bezigheden voor een historicus is lessen trekken uit het verleden, of nog roekelozer, lijnen trekken naar de toekomst. Patrick Dassen doet het allebei, met goed gevolg. Helmut Walser Smith eveneens, iets afstandelijker. Beiden schreven een boek over Duitsland.

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet noemde mensen die niet gevaccineerd zijn ‘de nieuwe Joden’, in een tweet van 14 november. Rabbijn Tamarah Benima stapte op 23 november op bij de Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland, nadat ze op 27 oktober in haar Rede fan Fryslân het wegzetten van ongevaccineerden door het demissionaire kabinet had vergeleken met het uitsluiten van Joden in nazi-Duitsland.

Je moet oppassen met het toepassen van geschiedenis in het nu, zeker met historische vergelijkingen. Maar ‘lessen trekken’ uit het verleden is wel legitiem. De Holocaust waarschuwt tegen andere genociden, en de ‘democratische’ manier waarop Hitler aan de macht kwam, maant om geen vrijheid vanzelfsprekend te achten. Vrede en democratie ..

