Met de hbs probeerden de liberalen de achtergebleven gebieden in Nederland tot het liberalisme te bekeren

Het boek van Jan Blokker over de begintijd van de hbs geeft een fascinerend en verhelderend beeld van regionaal Nederland in de negentiende eeuw.

Warffum is een dorp in het noorden van de provincie Groningen, gelegen aan de spoorlijn van de stad Groningen naar Roodeschool. Die spoorlijn werd aangelegd in 1893. Voor die tijd reisden bezoekers die van ver kwamen, met de trein naar Groningen, waarna ze de trekschuit naar Warffum namen, een boottocht van ongeveer drie uur. De wegen over land waren weinig comfortabel.

In de hete zomer van 1868 reisden acht goedgeklede heren met de trekschuit naar Warffum. De meesten hadden al een lange reis achter de rug. De een kwam uit Gouda, een ander uit Haarlem, een derde uit Harlingen. Allemaal zouden ze leraar worden aan de hbs, de hogere burgerschool, die na de zomervakantie beginnen zou.

De officiële opening, op 9 oktober 1868, raakte het hele d..

