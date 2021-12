Jezelf telkens schrap zetten voor de uitsmijter

Eerlijk is eerlijk: Rob Favier waarschuwt zelf al dat je zijn nieuwe boek niet in één ruk uit moet lezen. De bundel met anekdotes, columns en liedteksten landt het beste in hapklare brokken.

De stijl van ‘zingende voorganger’ Favier is er dan ook naar: altijd voorzetten geven voor de inkopper met bij voorkeur een taalgrap. Het leven is besmettelijk bevat columns die hij voorlas op Groot Nieuws Radio en dat bepaalt meestal de schrijfstijl. Veel ruimte om uit te wijden is er niet voor de doordenkers of prikkelende voorvallen.

Faviers stijl is luchtig en je proeft als het ware de permanente ondeugende glimlach op het gezicht tijdens het schrijfproces. Het is dan ook bijna een koude douche als in het hart van het boek opeens het confronterende verhaal van Ghislaine verteld wordt: een arts op Lesbos in 2017 die een vluchtelingengezin ontmoet met een doodziek kind.

Je voelt ook hoe een humor-schild even zakt om te vertel..

