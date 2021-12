Krachtige omzetting van eenzaamheid in een zoektocht naar zin

Het eerste is gezond, het tweede niet. De eerste vorm is in zekere zin zelfs noodzakelijk. Je moet af en toe even op jezelf zijn en toekomen aan de vragen van zingeving: wie ben ik, waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe? Een terugtrekkende beweging is dan nodig, letterlijk de rust opzoeken. In die rust kun je met dit boek aan de slag, het is een echt doe-boek, om te lezen en te schrijven, om na te denken en antwoorden te zoeken en formuleren. De schrijver werkt met oudere jongeren. Dat is merkbaar aan taal en tekstkeus, bijvoorbeeld van liedjes die langskomen. Ze gaat wel uit van welwillende en zoekende jongeren, dat maakt het boek wat optimistisch van toon, alsof zin altijd te vinden is. De zoektocht naar zin zet in bij eenzaamheid ..

