Geen net pak voor de begrafenis

Van de grote romans uit de Amerikaanse literatuur lijken die van Nobelprijswinnaar John Steinbeck de tijd nog het beste te overleven. Bij Van Oorschot verschenen recent al de novelle Van muizen en mensen en het grote epos Ten oosten van Eden. En nu ligt er de korte roman Tortilla Flat uit 1935, in een vertaling van Peter Bergsma.

Steinbeck schreef het boek midden in de Great Depression. Als journalist was hij sterk betrokken op de slachtoffers ervan, werklozen en arbeidsmigranten. Tortilla Flat speelt in Californië, op een bergplateau boven vissersstad Monterey. Daar ontwikkelt zich, los van regels en conventies, een gemeenschap van berooiden, van paisanos, die een mengeling zijn van Spaans, indiaans en Mexicaans bloed, Spaanssprekend en onvervalst katholiek.

Tortilla Flat is het verhaal van Danny, van Danny’s vrienden en van Danny’s huis. ‘Een huis waarvan de delen mannen zijn, een eenheid waaruit beminnelijkheid en vreugde voortkwamen, filantropie en, uiteindelijk, een mystiek verdriet.’ Danny heeft gediend in de Eerste Wereldoorlog, als hij afzwa..

