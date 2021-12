Laat je dromen niet vervliegen

Als geen ander kan Dros oude geschiedenissen tot leven brengen. Dat is in haar boeken over Theseus en Ariadne, Odysseus of Aeneas overduidelijk gebleken. De passie voor het doorgeven van verhalen heeft de auteur overgedragen op personages uit Gisterland. Annes moeder -– hoewel ziek – doet haar dochter dagelijks aan de lippen hangen: ‘En elke middag als ik bij het bed van mama voor het open raam zat, wilde ze vertellen van vroeger, van gisterland. ‘Waarom noem je het gisterland?’ vroeg ik, want er was niemand anders die dat woord gebruikte. ‘Omdat al onze gisterens daarheen gaan’, zei ze. Ik luisterde, dat weet ik zeker, even graag als zij vertelde. Over haar vrolijke familie […] Over mensen die ze vreemd of bijzonder had gevonde..

