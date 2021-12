Voorzichtige voorbereiding op democratie

Het is 1968. Spanje zucht nog onder het regime van dictator Franco. De dictator zal in 1975 sterven en vanaf dat jaar zal koning Juan Carlos regeren, de vader van de huidige koning Felipe. Het zijn de jaren van de Trancisión, de voorzichtige voorbereiding op de komst van de democratie. Er vinden versoepelingen plaats, het revolutionair elan vermindert, de censuur is minder streng. Het toerisme is de voornaamste bron van inkomsten geworden en toerisme eist nu eenmaal openheid.

Rufo Batalla, een pas afgestudeerde twintiger moet voor zijn krant verslag doen van een adellijk huwelijk op Mallorca. Een mysterieuze prins, troonpretendent van een niet meer bestaand land, neemt Rufo in vertrouwen. Hij heeft zijn hulp nodig om zijn plek op de..

