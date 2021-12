Hij komt uit West-Berlijn, zij uit Oost-Berlijn

Een jongen en een meisje van achttien zitten bij elkaar in de eindexamenklas van het gymnasium op de middelbare Anna Freud school in West-Berlijn. Het is 1988. Ze zitten naast elkaar, krijgen een relatie. Stephan is geboren in West-Berlijn, Julia in Oost-Berlijn. Stephan gaat na een jaar bij Julia wonen in haar appartement, waar ze elkaar voorlezen uit de Odyssee en Antigone. Julia is op haar achtste met haar moeder en drie zussen naar West-Berlijn verhuisd. Hun werelden en families kunnen bijna niet méér van elkaar verschillen. Terwijl Stephan na de val van de Muur in Berlijn wil blijven, wil Julia weg, de wijde wereld in. Hun tweespalt voelt als een barst in de taal. Stof voor een boeiende roman, zou je denken. Vooral als je de geschiedenis van Berlijn interessant vindt.