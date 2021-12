De ondergang van een studeerkamergeleerde

Canetti werd geboren in het huidige Bulgarije en groeide op in Oostenrijk-Hongarije, Zwitserland en Duitsland. Zijn roman Het Martyrium werd door de nazi’s verboden en pas in 1963 opnieuw uitgegeven. Canetti, die in het Duits schreef, staat bekend om zijn pessimistische kijk op de mens. In 1981 won hij de Nobelprijs voor literatuur.

Zijn huishoudster lijkt ongevaarlijk. Ze bazelt er soms maar wat op los – ‘De aardappels zijn al twee keer zo duur. Geen wonder dat de kinderen zo brutaal worden’ – en stelt zich dienstbaar en nederig op. Precies die eigenschappen waarmee ze de vrouwenschuwe Kien verleidt. Al snel na de huwelijksvoltrekking blijkt dat ze hem bedriegt. Bovendien steelt ze zijn boeken en terroriseert ze haar man. Kien komt erach..

