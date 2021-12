Luuk van Middelaar: ‘Corona heeft een louterend effect op Europese samenwerking’

De coronapandemie heeft definitief laten zien dat de wereld is veranderd: als het erop aankomt, zijn Europeanen op zichzelf aangewezen. Het kan niet anders of de Europese Unie wordt steeds hechter, zegt Luuk van Middelaar.

Hij schrijft al sinds 2009 boeken over Europa en vult wekelijks in NRC een column over Europese zaken. ‘Een verbinding slaan tussen de geschiedenis en de actualiteit’, zo omschrijft Luuk van Middelaar (48) zijn werk.

Nu ligt zijn nieuwste boek op tafel: Een Europees pandemonium. Kwetsbaarheid en politieke kracht. De coronapandemie heeft de hoogleraar aan het Europa Instituut van de Universiteit van Leiden opnieuw aan het denken gezet over de kwetsbaarheid van Europa. ‘Een beproeving’, noemt hij deze crisis. Maar er is hoop: de pandemie ‘zal een louterend effect hebben’.

Opvallend is hoe anders dan in 2017 de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie over Europa schrijven. De ervaringen van de coronacrisis trekken hun sporen, get..

