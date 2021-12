Liefdevolle creatie in grimmige bekentenisroman

Dat de ‘hele geschiedenis’ nu toch het levenslicht ziet, is te danken aan de wetten die gelden in de literatuur. Dankzij het spel der verbeelding en ‘onder de dekking van fictie’ wordt het onmogelijke mogelijk. Dat werkt bevrijdend, ontdekte de schrijver al op jonge leeftijd, maar als het erop aankomt, is ook die vrijheid een gevangenis. Eens komt de schrijver op een punt dat de literatuur niet volstaat, dat je je angsten en falen niet kunt maskeren achter mooie woorden. Voor Auke Hulst is dat moment gekomen. Zo te lezen tijdens het schrijven van deze roman.

Auke Hulst (1975) maakte naam met de autobiografische roman Kinderen van het Ruige Land (2012). Daarna volgden Slaap zacht, Johnny Idaho (2015) en En ik herinner..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .