Herman van Praag: ‘Ik heb me altijd vastgeklampt aan het idee dat er een andere tijd zou komen’

Wie denkt dat mensenrechten pas tijdens de Verlichting werden ontdekt, heeft het fout. Elk van die rechten was al eeuwenlang te vinden in de de Hebreeuwse bijbel. Daar mag best wat meer aandacht voor zijn, vindt psychiater Herman van Praag.

Behandel de vreemdeling zoals je zelf behandeld wilt worden. Draag zorg voor hen die kwetsbaar zijn. Spreek geen kwaad van de ander. Neem als rechter geen steekpenningen aan. Het klinkt als de basis voor een rechtvaardige samenleving, en dat is het ook. Het is een basis zoals je die terugleest in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Veel mensen zullen denken dat dit vooral aan de Verlichting is te danken, toen met veel vallen en opstaan werd gebroken met de standensamenleving.

Dat er zeker na de Tweede Wereldoorlog in West-Europa veel ten goede is gekeerd, daar is psychiater Herman van Praag (92) het wel mee eens. Maar dat de basis hiervan is te vinden bij Verlichtingsdenkers, dat niet. Want vrijwel alles wat over me..

