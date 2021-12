Operatie Pedestal van Max Hastings is eigenzinnig, maar niet vernieuwend

De hulpkonvooien moesten een enorme zeeslag voeren, vergelijkbaar met die tussen de Britse en Duitse keizerlijke marine in 1916 bij het Deense noordelijke Jutland. ‘Pedestal’ is in Nederland nauwelijks bekend. Toch is de mate aan geweld en materieel die rond deze missie werd besteed intens. In 1942 had de Luftwaffe van nazi-Duitsland Malta in een wurggreep. In de maanden april en mei van dat jaar lieten ze in de hele Blitz meer bommen op het eiland vallen dan op Londen, stelt Hastings. Britse pogingen om voorraden en versterkingen aan land te brengen of door de lucht aan te voeren, mislukten. Het eiland dreigde ten onder te gaan aan de hongerdood. De Royal Navy schoot in september te hulp. Hastings vertelt het verhaal boeiend en redelijk..

