Naar de sterren van Stephen Walker is eigenlijk een beetje te dik

Op 12 april 1961 werd Yuri Gagarin de eerste mens in de ruimte. Die reis duurde precies 108 minuten, hij vloog in een baan rond de aarde, met een snelheid van ruim 27.000 kilometer per uur - tien keer zo snel als een geweerkogel.

De Sovjet-Russische kosmonaut troefde daarmee de Amerikanen af. Hij werd in eigen land rondgeparadeerd, maar werd daar doodongelukkig van. Sara Bruhns schreef in 2012 in Yuri Gagarin: A Biography dat de succesvolle ruimtevaarder zich maar net niet uit het hotelkamerraam wierp omdat zijn vrouw Valja hem bedroog. Gagarin kwam om bij een testvlucht in een gewoon straalvliegtuig, 27 maart 1968 in Novoselova, bij de Russische stad Vladimir. Dit boek beschrijft de biografie van Gagarin, zijn lange voorbereiding en de problemen aan boord van de Vostok 1 en later 2. In de ruimte komen was toen niet het hoofdpijndossier, maar wel de gecompliceerde weg terug naar de aarde. Walker plaatst de ruimtewedloop in politieke context. De ..

