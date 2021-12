Het beeld van Barbarossa blijft wat het is

Nog in augustus 1939 was het Molotov-Ribbentroppact gesloten, waarbij beide landen elkaar niet zouden aanvallen en Polen tussen hen werd opgedeeld. Sovjetdictator Stalin was helemaal van slag, maar hij en vooral kundige generaals herpakten zich; het front werd naar achteren geschoven. Achter de Oeral begon een enorme wapenindustrie, de Duitse troepen verslikten zich in de lange aanvoerlijnen en de winter. Al in 1942 was het omslagpunt in de Tweede Wereldoorlog daar. Dimbleby (78) is een Brits tv-journalist die boeken schreef over de slag bij El Alamein en de oorlog in de Atlantische Oceaan, precies de periode van dit werk. Hij schrijft boeiend, maar gebruikt naast bestaande auteurs en memoires weinig echt nieuwe bronnen; het beeld van Ba..

