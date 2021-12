‘Zat er maar een handleiding bij’, verzuchten ouders soms over hun kroost. Psycholoog Michelle van Dusseldorp en schrijver Willemijn de Weerd komen aan die wens tegemoet met hun ‘handboek voor hoopvol opvoeden’: De goed-genoeg-ouder. Het eerste deel gaat niet alleen over hoe om te gaan met kinderen – in tegenstelling tot klassieke opvoedboeken – maar richt zich ook expliciet op de ouder zelf. Het legt onder meer uit wat een gezond functionerend gezin is, hoe je je grenzen goed aangeeft en welke typen persoonlijkheden er zijn. Al lezende is de kans groot dat je jezelf en familieleden in bepaalde teksten herkent. Dat kan aha-inzichten opleveren.