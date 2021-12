Over opium, barbaren en ‘lotusvoetjes’

Het enorme Hemelse Rijk in Azië tijdens de negentiende eeuw brengt auteur Edward Rutherfurd tot leven in zijn nieuwste, vuistdikke historische roman China. Aan de hand van boeiende personages laat hij zijn lezers kennismaken met het rijk dat ook nu nog patent heeft op geheimzinnigheid.

In 1839 leidt het befaamde Engelse kopje thee tot een groot conflict met de hofleverancier, China. Die thee betalen de Britten via handelsconstructies in feite met opium, waaraan veel Chinezen verslaafd zijn. De keizer heeft opium echter verboden. De smokkel vormt de aanleiding tot de beruchte opiumoorlogen, waarbij de jonge Jiang Shi-Rong zijn eigen rol speelt, evenals de Britse koopman John Trader.

In een dorpje in de buurt van Kanton voert de mooie Mei-Ling haar eigen strijd. Met haar schoonmoeder, tegen de dreigende armoede en met haar eigen hart als haar geliefde echtgenoot naar Amerika wil gaan om daar geld te verdienen. Dilemma is ook of ze de voetjes van haar dochtertje wil laten afbinden tot de beruchte ‘lotusvoetjes’, zodat het ..

