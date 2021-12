Kennismaking met een topauteur

Dat dit kenmerkend is voor zijn werk blijkt uit de recent verschenen bundel Verzamelde verhalen. In dit boek, dat een spannender titel verdiend had, zijn drie oudere bundels bij elkaar gebracht: Over het kanaal, De citroentafel en Polsslag. En één verhaal (’Hommage aan Hemmingway’) dat in The New Yorker verscheen. De kloeke bundel is een mooie dwarsdoorsnede van Barnes’ werk.Het eerste deel, Over het kanaal, gaat over Engelsen die om verschillende redenen naar Frankrijk reizen of er wonen. De Franse cultuur is een grote passie van Barnes. Hij vertelt over een Engelse componist die in zijn huis in Frankrijk hoopt dat de grammofoonplaten van zijn laatste compositie eerder zullen ar..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .